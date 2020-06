L’initiative Floris’Tic vise à promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle des sciences du végétal. Elle s’appuie pour cela sur un consortium d’expertise complémentaire en Botanique, Informatique et Animation de projet.

Le contexte actuel d’érosion de la biodiversité se traduit par un besoin accru d’expertise et de diffusion des connaissances dans le domaine des sciences et techniques du végétal. Au regard du déficit important de compétences, de connaissances et d’attractivité de la botanique au niveau national, il est urgent de réduire la fracture entre société et sciences du végétal, si l’on souhaite promouvoir un développement durable de nos villes et de nos campagnes dans le respect de la biodiversité.

L’objectif du projet est de pallier la fracture entre société et sciences du végétal, d’une part en favorisant l’innovation pédagogique au travers de nouveaux outils pour les professionnels de la gestion des territoires, de l’éducation et de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI), et d’autre part en redonnant le goût et l’envie des sciences du végétal au grand public et en particulier aux jeunes, au travers d’outils de terrain nomades, ludiques et pédagogiques.